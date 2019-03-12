Kars'ta Pkk/kck Operasyonda Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest Bırakıldı
1 saat önce
Kars'ta TEM ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Kars
'ta TEM
ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü
, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.
TEM ekiplerince Kars kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan, örgütün hedef ve amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi.
Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden N.G. ve E.Ç. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden E.Y. Ü.Y.Y. O.D. ve H.A. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KARS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:23 Kaynak: İHA
12 İli Kapsayan Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar Çıktı
Teröristbaşından, Komünist Başkan'a Tehdit: Adaylıktan Çekilmemesi Kendisi İçin Doğru Olmaz
Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim
Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü