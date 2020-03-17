Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Kars'ta TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütünde silahlı faaliyetler yürüttüğü belirlenen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Kars'ta TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/ YPG terör örgütünde silahlı faaliyetler yürüttüğü belirlenen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütü içerisinde önceki yıllarda silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Selim nüfusuna kayıtlı A.M. (36), düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan A.M., Kars İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan A.M. adliyeye sevk edildi.


Adli makamlara sevk edilen A.M. çıkarıldığı mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS

Kars, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
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