Kars'ta Pkk/kck Operasyonu
1 saat önce
Kars'ta sosyal medya üzerinden terör örgüyü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.
Kars
'ta sosyal medya üzerinden terör örgüyü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.
Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazlı açıklamada, "Kars İl Jandarma
Komutanlığımız tarafından yürütülen planlı faaliyetler kapsamında; Digor
, Selim
ve Susuz
ilçelerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik adli makamların talimatıyla eş zamanlı operasyon icra edilmiştir" denildi.
Öte yandan jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:02 Kaynak: İHA
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