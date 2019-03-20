Son Dakika Haberleri: Kars'ta Pkk/kck Operasyonu

Kars'ta Pkk/kck Operasyonu

1 saat önce

Kars'ta sosyal medya üzerinden terör örgüyü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta Pkk/kck Operasyonu, System.String[]
Kars'ta sosyal medya üzerinden terör örgüyü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazlı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen planlı faaliyetler kapsamında; Digor, Selim ve Susuz ilçelerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik adli makamların talimatıyla eş zamanlı operasyon icra edilmiştir" denildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:02 Kaynak: İHA

PKK, Kars, 3. Sayfa
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