Kars'ta Pkk/kck Operasyonu

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Kağızman ilçesi ve köylerde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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