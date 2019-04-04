Kars'ta Pkk/kck Operasyonu
1 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kağızman ilçesi ve köylerde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:03 Kaynak: AA
Camiyi Kana Bulayan Yeni Zelanda Katliamcısı 50 Ayrı Cinayetten Yargılanacak
PKK'ya Ağır Darbe! Son 3 Haftada, 2'si Gri Listede Olmak Üzere 59 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu