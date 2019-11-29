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Kars'ta PKK/KCK operasyonu

6 saat önce

Kars'ın Kağızman, Digor ilçeleri ile İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliye sevk edilen 9 kişinden 2'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars'ta PKK/KCK operasyonu, System.String[]

Kars'ın Kağızman, Digor ilçeleri ile İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliye sevk edilen 9 kişinden 2'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Zanlılar, Kars Harakani Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ek gözaltı süresi verilen diğer 7 zanlı da İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kars, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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