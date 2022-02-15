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Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

15.02.2022 13:11
Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Kars'ta PKK/KCK 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta PKK/KCK 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında eşzamanlı operasyon düzenlendi.

TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan Y.B. (48), T.A. (43), Z.C. (49), N.G. (49), Ö.E. (36) ve H.H. (35) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KARS

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Emniyet Müdürlüğü, Terör, Kars, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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