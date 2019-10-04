Son Dakika Haberleri: Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
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Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

1 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda köy muhtarlarının da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Kars'ta PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda köy muhtarlarının da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında köy muhtarlarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kars, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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