GÖZALTI SAYISI 21'E YÜKSELDİ

PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli başlayan operasyonda gözaltı sayısı 21'e yükseldi. Kars'ta sabah saatlerinde HDP'li belediye başkan yardımcıları ile HDP il ve bazı ilçe başkanlarının da arasında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınırken, Ankara'da 1 ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 kişi olmak üzere aynı soruşturma kapsamında 2 kişi daha yakalandı.