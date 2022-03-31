Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda M.T (43) gözaltına alındı.
M.T'nin ikametinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Kaynak: AA
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