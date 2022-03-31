Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda M.T (43) gözaltına alındı.

M.T'nin ikametinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.