Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 1 kişi yakalandı

31.03.2022 17:45
Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda M.T (43) gözaltına alındı.

M.T'nin ikametinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

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Kağızman, Hisarcık, Kars, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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