Son Dakika Haberleri: Kars'ta PKK'ya ait barınaklar imha edildi
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Kars'ta PKK'ya ait barınaklar imha edildi

1 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlere ait barınaklar imha edildi.

Kars'ta PKK'ya ait barınaklar imha edildi, System.String[]
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlere ait barınaklar imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Körpınar köyü bölgesinde operasyon düzenlendi.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 8 farklı noktada teröristlerin kullandığı barınaklar tespit edildi.
Barınaklarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ekiplerce barınaklar imha edildi.
Kağızman, Kars, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:21 Kaynak: AA
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