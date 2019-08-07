Kars'ta PKK'ya ait barınaklar imha edildi
1 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlere ait barınaklar imha edildi.
Kars Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:21 Kaynak: AA
'ın Kağızman
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda teröristlere ait barınaklar imha edildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Körpınar köyü bölgesinde operasyon düzenlendi.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 8 farklı noktada teröristlerin kullandığı barınaklar tespit edildi.
Barınaklarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ekiplerce barınaklar imha edildi.
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki