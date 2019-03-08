Son Dakika Haberleri: Kars'ta Polis 8 Mart'ta Karanfil ve Broşür Dağıttı

Kars'ta Polis 8 Mart'ta Karanfil ve Broşür Dağıttı

1 saat önce

Kars'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polisler (TDP) caddelerde kadınlara karanfil, erkeklere ise broşür dağıttı.

Kars'ta Polis 8 Mart'ta Karanfil ve Broşür Dağıttı, System.String[]
Kars'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polisler (TDP) caddelerde kadınlara karanfil, erkeklere ise broşür dağıttı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çalışma başlattı. TDP ekipleri kent merkezinin ana caddelerinde kadınlara karanfil, erkeklere ise broşür dağıttı. Kaldırımdan geçen kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan polisler, kadınlara kırmızı karanfil verdi.

Faikbey ve Kazımpaşa Caddelerini kullanan kadınlara ayak üstü sohbet eden polise karanfil alan kadınlar ise çok mutlu olduklarını belirterek kadına şiddete karşı ortak çalışma yapılması gerektiğini dile getirerek, polislere teşekkür ettiler.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan organizasyona Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'da destek verdi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:22 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü, Kars, Yaşam
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