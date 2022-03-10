Kars'ta polis, çocuğu kurtarmak için kendini aracın altına attı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta polis, çocuğu kurtarmak için kendini aracın altına attı

10.03.2022 21:21

Kars'ta polis, çocuğu kurtarmak için kendini aracın altına attıKARS Kars'ta kazaya giden trafik polisi, kazada yaralan 5 yaşındaki kız çocuğunu başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtardı.

Kars'ta polis, çocuğu kurtarmak için kendini aracın altına attı

KARS Kars'ta kazaya giden trafik polisi, kazada yaralan 5 yaşındaki kız çocuğunu başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtardı. Kayarak gelen aracın önüne atlayarak çocuğu kurtaran polis başından yaralandı.

Olay Kars merkez Bayrampaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bayrampaşa Mahallesi köprüsünde yaralamalı trafik kazası bilgisi alarak olay yerine gelen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Celal Aydın, kazaya müdahale ettiği anda yerde ambulans bekleyen yaralı Aysima Özdemir'i üzerine kayarak gelen başka bir aracı son anda fark etti. Hiç tereddüt etmeden çocuğu kucağına alarak olay yerinden uzaklaştırmak isteyen Celal Aydın, çocuğu kurtardı, ancak kendisini kurtaramadı. Aracın altında kalan polis, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulans ile Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alındı.

"Emniyet Müdürü yaralı çocuk ve polisi ziyaret etti"

Öte yandan kazayı öğrenen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Harakani Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastaneyi ziyarete gelen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer'den bilgi aldıktan sonra kazada yaralanan polis memuru Aydın ve Özdemir ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra gazetecilere Sağdıç gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun polis arkadaşımız, yaralı çocuğumuz durumları iyi şükürler olsun. Bir trafik kazasına müdahale ederken trafik polisimiz kahramanca bir müdahale yapıyor. Kontrolden çıkan bir aracı durdurmak için başka kazalar olmasın diye vatandaşları yolun kenarına çekmek isterken araç personelimize çarpıyor. Maalesef görev yağarken böyle kazalar olabiliyor. Allah'a şükürler olsun hem çocuğumuzun, hem de personelimizin durumu iyi ben bütün teşkilatımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

"Kendini çocuğum için feda etti"

Kaza anını anlatan 5 yalındaki çocuğun annesi Berna Özdemir, "Kontrolüne kaybeden bir araba üzerimize doğru geliyordu. Ben bağırdım, çocuğumu kurtarın, ikinci araba geliyor dedim. Polis memuru kendini attı arabanın önüne resmen arabaya kafa attı. Hiç hayatını düşünmedi, canını düşünmedi. Canı pahasına çocuğumu kurtardı. Devletimizin polisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"O an öyle yapmak gerektiğini hissettim"

Olay anını anlatan fedakar trafik polisi Celal Aydın, "Her şeyden önce bir insanlık görevi, ama bir anlık refleks çokta hatırlayamıyorum. O an için onu öyle yapmak gerektiğini hissettim. Ama kendimi kurtaramadım" şeklinde konuştu. Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, yaralı kız çocuğu Aysima Özdemir'e bir de bebek hediye etti. Bebeği alan Aysima'nın yaralı olmasına rağmen mutluluğu yüzüne yansıdı.

Kars'ta polis, çocuğu kurtarmak için kendini aracın altına attı
Kars'ta polis, çocuğu kurtarmak için kendini aracın altına attı
Kars'ta polis, çocuğu kurtarmak için kendini aracın altına attı

YORUMLAR
500
Yaşlı kadına kabusu yaşatan şüpheliler tutuklandı Yaşlı kadına kabusu yaşatan şüpheliler tutuklandı Aydın'da çaycılık yapan baba oğlun bıçaklanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı Aydın'da çaycılık yapan baba oğlun bıçaklanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Polis Memuru, Aydın, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta polis, çocuğu kurtarmak için kendini aracın altına attı - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Rus Bakan Lavrov soru karşısında küplere bindi: Hastaneyi neden vurdunuz?
20:58 Zelenski "Bizden sonra sırada onlar var" dedi, ülke alarma geçti! Silah satın almaya başladılar
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
19:18 Zelenski uzlaşma için tek şartını açıkladı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 21:29:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta polis, çocuğu kurtarmak için kendini aracın altına attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement