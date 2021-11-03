Kars'ta polis çocukları bilgilendiriyor - Son Dakika

Kars'ta polis çocukları 'Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet' konularında bilgilendiriyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentteki okullarda çocuklarla bir araya geliyor. Polis çocuklara internet ve teknoloji hakkında bilgi verirken, nelere dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet, Kümbetli ve Dikme köylerinde bulunan anaokulu ve ilkokullarda çocuklarla bir araya geldi. Çocukların bilinçlenmesine yönelik, 'Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet' konularında açıklama yaptı. Çocuklara internette gezinirken, dikkatli olmaları istendi. Polis daha sonra çocuklara öykü ve etkinlik kitabı dağıttı. - KARS