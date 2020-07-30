Kars'ta polis ekipleri bayram öncesi denetim yaptı - Son Dakika

Kars'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetim yaparak vatandaşları uyardı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-9)" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramının huzur ve güven içerisinde geçmesi için uygulama yaptı.

Gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 723 kişi sorgulandı ve 185 umuma açık yer kontrol edildi. Sorgulanan 1109 araçtan 15'ne de toplam 5 bin 375 lira ceza kesildi.

Sarıkamış Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında önlemler aldı.

Ekipler, ilçe merkezi ve giriş çıkışlarda araçları durdurarak uygulama yaptı, vatandaşları trafik ve salgın konularında bilgilendirdi.