Son dakika: Kars'ta polis eksi 5 derece soğukta denetim yaptı - Son Dakika

Kars'ta korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte polis cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Eksi 5 derece soğukta yapılan denetimlerde polisin uyarısıyla birlikte kısa sürede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kars'ta sokağa çıkma yasağının başlamasına kısa süre kala vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Saat 20.00'da başlayan yasak öncesinde işyerleri tek tek kapanırken, vatandaşlar ise cezai işlem görmemek için evlerine gitmeye başladı. Yasağın başlamasıyla kenttin işlek caddelerinde polis ekipleri görevlendirildi. Polis, işyerlerini kapatan ve çeşitli nedenlerden dolayı geç kalan vatandaşları uyardı. Vatandaşları, alınan karar ve yasak hakkında bilgilendiren ekipler soğuk havaya aldırış etmeden görevlerini ifa etti. Yasağın başlamasıyla birlikte kısa sürede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Caddelerde sadece paket servisi yapan restoran çalışanları ile belediye temizlik ekipleri kaldı. Karslılar yasağın ilk gününde alınan kararlara tam anlamıyla uydu.

(Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç/İHA)