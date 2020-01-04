Kars'ta polis hırsızı kamera kayıtlarından tespit etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta polis hırsızı kamera kayıtlarından tespit etti - Son Dakika

Kars'ta polis hırsızı kamera kayıtlarından tespit etti

6 saat önce

Kars'ta 4 ayrı noktada meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını polis, 500 saatlik kamera kayıtlarını titizlikle inceledikten sonra yakaladı.

Kars'ta polis hırsızı kamera kayıtlarından tespit etti, System.String[]

Kars'ta 4 ayrı noktada meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını polis, 500 saatlik kamera kayıtlarını titizlikle inceledikten sonra yakaladı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 16.11.2019 tarihi ile 15.12.2019 tarihleri arasında İstasyon, Merkez ve Kaleiçi Mahallelerinde meydana gelen 4 ayrı Nitelikli Hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışma başlattı.


Olayın geçtiği yerler ve çevre cadde ve sokaklardan temin edilen yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının titizlikle inceleyen polis, hırsızlık olayını Y.A .(45) gerçekleştirdiği tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, Y.A'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Y: A.'nın ikametinde yapılan aramada muhtelif işyerlerinden çalmış olduğu çok sayıda gıda malzemesi ele geçirilerek işyeri sahiplerine teslim edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS

Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi
İstanbul'da ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu Fare zehri içerek intihar eden adam, ardında bıraktığı mektupta eşini suçladı

Son Dakika Haberleri
18:06 Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı - Son Dakika Haber
18:03 İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi - Son Dakika Haber
18:01 Güney Afrika'da büyü için aslanları katlettiler - Son Dakika Haber
17:54 Şanlıurfa'da telefon kavgası: 2 gözaltı - Son Dakika Haber
17:53 Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı - Son Dakika Haber
17:37 Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak? - Son Dakika Haber
17:02 Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 18:17:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta polis hırsızı kamera kayıtlarından tespit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]