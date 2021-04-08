Kars'ta polis hırsızları yakaladı - Son Dakika

Kars'ta son günlerde peydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 kişi son işlerinde polise kıskıvrak yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olayları ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Ortakapı Mahallesi'nde bir işyerinde hırsızlık, Yeni Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin İ.P., İ.U. ve Ç.M. oldukları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelileri ve çalmış oldukları malzemeleri sattıkları hurdacıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.P. ve İ.U emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS