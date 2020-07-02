Kars'ta polis maske takmayanlara göz açtırmadı - Son Dakika

Kars'ta polis maske takmayanlara göz açtırmadı

Kars'ta korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, polis ekipleri maske kullanımına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı.

Kars'ta korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, polis ekipleri maske kullanımına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı. Kentte salgınla mücadelede alınan başarılı sonuçlarda polisin de katkısı bulunuyor.

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen cadde ve sokaklarda vatandaşların maskesiz gezmesine izin verilmedi.


Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi'nde yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri caddede maskesiz gezen vatandaşlara adeta göz açtırmadı. Araçlardan sık sık vatandaşların maskesiz sokağa çıkmamaları anonsu yapan ekipler, maskesiz dolaşan vatandaşlara tutanak tutarak haklarında işlem yaptı.


Gazeteciden maskesiz gence maske


Öte yandan, polis ekiplerinin görev yaptığı Faikbey Caddesi'nde geçen ve maskesi olmayan gence İHA muhabiri tarafından maske verildi. Gazetecinin verdiği maskeyi takan genç cezai işlem görmezken, kendisine maske veren gazeteciye teşekkür etti.


"Kentte vaka sayısı 3"


Kars'ta korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri meyvelerini vermeye başladı. Kent genelinde yoğun bakımda Covid-19 hastası bulunmazken, 3 hastanın hastanede normal serviste tedavi görüyor. Kars Valisi Türker Öksüz de, "An itibariyle 2 kişi hastanemizde normal serviste tedavi görüyor. Bunların dışında yoğun bakımda ya da entübe durumda olan hastamızın bulunmaması ilimiz açısından çok sevindirici" diyerek vatandaşlardan alınan önlemlere uymalarını istemişti.


Covid-19 mücadelesinde polise tam not


Kars'ta Covid-19 kapsamında yürütülen mücadele ve alınan başarılı sonuçlarda İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin payı çok, kent genelinde görev yapan polis ekipleri, vatandaşları sürekli alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor. Gerek motorize ekipler, gerekse yaya ekiplerin salgınla mücadele kapsamında hem vatandaşları uyarması, hem de maskesiz sokağa çıkılmasına izin vermemesi kentte Covid-19 salgınıyla mücadelede başarılı sonuçlar alınmasında etken oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il arasında Kars'ın da olduğunu açıklamıştı. - KARS

Koronavirüs, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta polis maske takmayanlara göz açtırmadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 13:14 WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
10:53
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
10:08
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
09:47
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti! Kağıt toplayıcısı, 7 yaşındaki kızı istismar etti
23:46
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 19:16:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta polis maske takmayanlara göz açtırmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]