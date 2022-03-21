Kars'ta polis memuru, hayatını kurtardığı minik Aysima'yı ziyaret etti - Son Dakika

Kars'ta otomobilin çarparak yaraladığı 5 yaşındaki Aysima Özdemir'i kayan başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtaran polis memuru, kazazede çocuğu evinde ziyaret etti.

Bayrampaşa Mahallesi'nde 10 Mart Perşembe günü yaşanan kazada Aysima Özdemir'i kurtarırken yaralanan polis memuru Celal Aydın, Harakani Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis memuru Aydın, hastaneden çıktıktan sonra İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve eşi Ebru Sağdıç, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer ile Özdemir ailesini evlerinde ziyaret etti.

Sağdıç, ziyarette Özdemir ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Çok şükür her iki kaza da hafif atlatıldı, polis memurumuz Aydın ile anne kızının sağlık durumları iyi. Minik Aysima'yı kazaya kahramanca müdahale ederek son anda aracın altında kalmaktan kurtaran polis memurumuz Aydın'ı tedbir ediyorum." dedi.

Olumsuz hava koşullarına işaret eden Sağdıç, sürücülere de seslenerek, "Kar ve buzlu yollarda sürücüler çok dikkatli olmalı. Kayan araçlar istenmeyen kazalara neden olabiliyor." ifadesini kullandı.

Olayın geçmişi

Kentin Bayrampaşa Mahallesi'nde 10 Mart Perşembe günü yaşanan trafik kazasında, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle yokuş bir yoldan kayan otomobil anne Berna Özdemir ile 5 yaşındaki kızı Aysima Özdemir'e çarpmıştı.

Kazada yaralanan Aysima Özdemir ise aynı yolda kayan başka bir aracın üzerine geldiği sırada olayı görüp kendisini son anda kenara çeken polis memuru Celal Aydın tarafından kurtarılmıştı.

Olayda, minik Aysima'yı kurtaran polis memuru Aydın, kaymaya devam eden söz konusu aracı durdurmaya çalışırken yere düşmüş ve aracın kendisine çarpmasıyla yaralanmıştı.