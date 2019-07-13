Kars'ta polis memuru için mevlid okutuldu

Kars
'ta görev yapan ve İzmir
'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için mevlid okutuldu.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Adnan Keçeli, İzmir'in Bornova
ilçesinde, motosikletiyle kaza yapmış, Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış burada süren tedavisi sonrasında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Hayatını kaybeden polis memuru Adnan Keçeli için Fethiye
Camisinde Kars Emniyet Müdürlüğü'nce Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti
Kars İl Başkanı Adem Çalkın
, MHP
Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel
, vatandaşlar ve emniyet mensupları katıldı. - KARS