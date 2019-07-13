Son Dakika Haberleri: Kars'ta polis memuru için mevlid okutuldu
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Kars'ta polis memuru için mevlid okutuldu

52 dakika önce

Kars'ta görev yapan ve İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için mevlid okutuldu.

Kars'ta polis memuru için mevlid okutuldu, System.String[]
Kars'ta görev yapan ve İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için mevlid okutuldu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Adnan Keçeli, İzmir'in Bornova ilçesinde, motosikletiyle kaza yapmış, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış burada süren tedavisi sonrasında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden polis memuru Adnan Keçeli için Fethiye Camisinde Kars Emniyet Müdürlüğü'nce Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, vatandaşlar ve emniyet mensupları katıldı. - KARS
İzmir, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:09 Kaynak: İHA
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