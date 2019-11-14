Son Dakika Haberleri: Kars'ta polis öğrencileri bilgilendirdi
Son Dakika Yaşam Kars'ta polis öğrencileri bilgilendirdi

Kars'ta polis öğrencileri bilgilendirdi

6 saat önce

Kars'ta TDP ekipleri "Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek" projesi kapsamında öğrencileri temel güvenlik ve asayiş konularında bilgilendiriyor.

Kars'ta polis öğrencileri bilgilendirdi, System.String[]

Kars'ta TDP ekipleri "Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek" projesi kapsamında öğrencileri temel güvenlik ve asayiş konularında bilgilendiriyor.


Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerince, ÇOGEP "Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek" projesi bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Susuz İlçesi İncesu Köyü İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilere "Temel Güvenlik ve Asayiş" konularında bilgilendirme etkinliği yapıldı.


Etkinlik sırasında anasınıfı öğrencilerine Toplum Destekli polis bebek oyuncağı, TDP çocuk boyama kitabı, kuru boya kalemi ve balon hediye edildi. Ayrıca İlkokul öğrencilerine "Güvenliğimize Dikkat Edelim" konulu el broşürü dağıtıldı. TDP ekipleri, öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği yaptı, etkinliğin ardından okunan kitaplar, okul kütüphanesinin zenginleştirilmesi ve öğrencilerin okuma alışkanlıklarının arttırılarak kendilerini ifade etme yetilerinin geliştirilmesi adına okul kütüphanesine hediye edildi.


TDP ekiplerince öğrencilere yönelik bu tür etkinliklerin sık sık yağılacağı bildirildi. - KARS

Polis, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
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