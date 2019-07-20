Son Dakika Haberleri: Kars'ta polis taksilere uygulama yaptı
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Kars'ta polis taksilere uygulama yaptı

1 saat önce

Kars'ta 28 ekip, 115 polisle "Taksi Uygulaması" yapıldı.

Kars'ta polis taksilere uygulama yaptı, System.String[]
Kars'ta 28 ekip, 115 polisle "Taksi Uygulaması" yapıldı.

Türkiye geneli 81 İlde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Taksi Uygulaması" Kars Emniyet Müdürlüğü'nce merkez ve ilçelerde 28 ekip ve 115 polisin katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, 237 kişi asayiş yönünden kontrol edilirken, suç ve suç unsuruna rastlanmadı. 133 Ticari taksi uygulama konusu gereği denetlenmiş, 8 ticari taksiye toplam 2 bin 625 TL para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak, toplumumuzun suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir" denildi. - KARS
Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
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