Kars'ta polis tarihi eserler ele geçirdi - Son Dakika
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Kars'ta polis tarihi eserler ele geçirdi

18.03.2022 09:14

Kars'ta polis, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirdi.

Kars'ta polis, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Kağızman'da 3 kişi de yüklü miktarda tarihi eser olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, kimlik bilgileri önceden tespit edilen şüpheli 3 kişinin ev işyerlerine operasyon düzenlendi. Şafak vakti 3 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda şüpheli 3 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 500 adet bronz sikke, 65 adet bronz yüzük, 67 adet bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel olmak üzere toplam 632 adet obje ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ayrıca şüphelilere ait 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 3 kişi hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan "tarihi eser kaçakçılığı" kapsamında adli işlem yapıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ederken, ele geçirilen tarihi eserlerin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

(Işık Çapanoğlu-İHA)

Kars'ta polis tarihi eserler ele geçirdi
Kars'ta polis tarihi eserler ele geçirdi
Kars'ta polis tarihi eserler ele geçirdi
Kars'ta polis tarihi eserler ele geçirdi
Kars'ta polis tarihi eserler ele geçirdi
Kars'ta polis tarihi eserler ele geçirdi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta polis tarihi eserler ele geçirdi - Son Dakika


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