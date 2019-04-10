Kars'ta Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Kars'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kars'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.



İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'in Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başlayan program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ın kutlama mesajları okundu.



Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, "Türk polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugün, bizleri yalnız bırakmayarak burada bulunan herkese şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün 174. Kuruluş yıl dönümü kutlanırken Türk polis teşkilatı 81 ilde ve 920 ilçede teşkilatlanmış tüm dünyadaki değişim ve gelişmeleri takip ederek her türlü donanıma ulaşmış, personelinin tamamına yakını üniversite mezunu alanında uzmanlaşmış bir kadrodan oluşmaktadır" dedi.



"Türk polisi suç ve suçlularla mücadelede hukukun üstünlüğünü şiar edinmiş vatandaşının can ve mal emniyeti için canı pahasına görev yapmaktan geri kalmayacak cesarette ve fedakarlıkta olduğunu ifade eden Ümit Bitirik, "Türk polisi kanunlardan ve milletimizden aldığı güçle devletine ve milletine karşı bu görevleri yürüterek devletimizin diğer kurumları ile de iş birliği içerisinde ve ahenkle görev yapmaktadır. Tekrar belirtmek isterim ki; Türk Devleti büyük ve güçlüdür. Türk Milleti büyük ve güçlüdür. Türk Milletinin evlatları olan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Polisi de büyüktür ve güçlüdür. Kars Emniyet Müdürlüğü personeli olarak bizlerinde devletimizin bekası ve milletimizin huzuru, demokrasimizin yaşaması ve gelişmesi için kanunlar dairesinde bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada canımız pahasına bu kutsal görevi ifa edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile dini, devleti, milleti, vatanı, dili uğruna gözünü kırpmadan hayatlarını feda eden şehitlerimizi ve aziz hatıralarını rahmetle anıyor, gazilerimize emekli meslektaşlarımıza, halen görevde olan mensuplarımıza ve çok kıymetli fedakar ailelerine sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyor, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz" diye konuştu.



Polis Haftası dolayısıyla il geneli ortaokullar arası gerçekleştirilen "Benim Polisim" konuşu şiir yarışmasında birinci olan Ziya Gökalp Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Elif Aras şiirini okurken, kompozisyon yarışmasında birinci olan Faik Fikriye Torunoğulları Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Esma Aydemir kompozisyonunu okudu.



Hükümet Konağı önündeki programın ardından İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, makamında öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile daire amirlerinin tebriklerini kabul etti.



Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik polisleri sürücülere tatlı ikram etti. - KARS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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