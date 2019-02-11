Kars'ta Polis, Türk Kızılay'ına Kan Bağışında Bulundu
1 saat önce
Kars'ta polisten örnek davranış, polis Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.
Kars
'ta polisten örnek davranış, polis Türk Kızılayı
'na kan bağışında bulundu.
Kars Emniyet Müdürlüğü
Çevik Kuvvet Müdürlüğü yerleşkesinde Türk Kızılay'ı işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi. Düzenlenen kampanya da Kars İl Emniyet Müdür Müdürü Ümit Bitirik, müdür yardımcıları, şube müdürleri, polisler ve memurlar Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde kurulan stantlarda kan bağışında bulundu.
Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, canları pahasına görev yaparken bugün de buraya 'can' vermeden kan vermeye geldiklerini söyledi.
Bitirik, "Türk Kızılay'ı kuruluşundan beri ülkemizde yaptığı hizmetler hepimizin gözünün önünde. Bizde Kars Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için yaptığımız çalışmaları değişik zamanlarda kamuoyuyla paylaşıyoruz. Asayiş Uygulamaları, geçen gün yaptığımız Önce Yaya uygulaması olan insanların hayatını, canını ve malını korumaya yönelik uygulamalarımız devam ediyor. Bugün de burada Kars Emniyet Müdürlüğü personeli Çevik Kuvvet yerleşkesinde önce buradaki arkadaşlarımız daha sonra diğer birimlerdeki arkadaşlarımız kan bağışında bulunacaklar. 'Amacımız ülkemiz için canımız pahasına görev yaparken bugün de burada 'can vermeden kan verelim' dedik. İnşallah ülkemizin de diğer insanlarına bu vesileyle hem örnek olur hem de faydalı olur, hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi.
Yoğun ilginin gördüğü kampanya kapsamında polisler, sağlık görevlileri tarafından verilen formları doldurarak sırayla bağış yaptı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Müdürlüğü yerleşkesinde başlatılan kan bağışı kampanyası daha sonra emniyetin çeşitli birimlerinde devam edecek. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:41 Kaynak: İHA
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