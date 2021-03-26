Kars'ta Polis ve Jandarmaya radar eğitimi verildi - Son Dakika

Kars'ta Polis ve Jandarmaya radar eğitimi verildi
26.03.2021 11:42
Kars'ta 2021 yılı hizmet içi eğitim planlaması çerçevesinde polis ve jandarma trafik birimlerinde görevli personellere radar eğitimi verildi.
Kars'ta 2021 yılı hizmet içi eğitim planlaması çerçevesinde polis ve jandarma trafik birimlerinde görevli personellere radar eğitimi verildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen radar eğitiminde görevlilere hız denetimi, yasal radar uygulamasının nasıl amaçları, radar cihazlarının özellikleri ve kullanılması ve akan trafikte radar uygulamaları konularında bilgi verildi.
2021 yılı hizmet içi eğitim planlaması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik biriminde görevli personeli radar eğitimi aldı. Bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS
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