Son dakika haberleri! Kars'ta polisi gören maske taktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kars'ta polisi gören maske taktı

Son dakika haberleri... Kars'ta polisi gören maske taktı -Gelişi güzel maske takan vatandaşlar ceza yemekten kurtulamadı Kars'ta polis gören maske taktı.

Son dakika haberleri! Kars'ta polisi gören maske taktı, System.String[]

Kars'ta polisi gören maske taktı

-Gelişi güzel maske takan vatandaşlar ceza yemekten kurtulamadı

KARS - Kars'ta polis gören maske taktı. Maske takmalarına rağmen ceza yemekten kurtulamadılar.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Faikbey Caddesi üzerinde maske denetimi yaptı. Maskelerini çenelerinin altına takan vatandaşlar, polise görünce maske taksada ceza yedi. Bazı vatandaşlar ise polise gördükten sonra kaçmaya çalışsa da polis affetmedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs genelgesi kapsamında polis ekipleri maske denetimi yaptı. Faikbey caddesi üzerinde yapılan denetimde çok sayıda vatandaş maske takmadıkları ve maskeyi çenelerinin altına takarak caddelerde yürüdükleri için cezai işleme tabi tutuldu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından korona virüs salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlere uyulması amacıyla il genelinde bütün cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetim gerçekleştirdi. Vaka sayılarındaki artışlardan dolayı yapılan denetimlerde bu sefer polis affetmedi. Maskesiz gördüğü herkese ceza kesen polis, vatandaşları almaları gereken tedbirler hakkında da bilgilendirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kars'ta polisi gören maske taktı - Son Dakika

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