Kars'ta polisler ile çocukların eğlenceli vakti - Son Dakika

KARS'ta polisler çocuklarla kardan adam yapıp, kızakla kaydı. Karda futbol maçı yapan polis ve çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri, kara kışın etkisini gösterdiği Kars'ta, çocukların yüreğini ısıttı. Mahallelere giden polisler çocuklarla kızak kayıp, kardan adam yaptı. Karla kaplı zeminde çocuklarla futbol maçı düzenleyen polis, daha sonra onlara hediyeler vererek eve gönderdi. Kendileri için güzel ve unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirten çocuklar ise polis abilerine teşekkür etti.