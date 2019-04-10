Kars'ta Polislerden Sürücülere Çikolatalı Uygulama

Kars'ta, emniyet kemeri uygulaması yapan trafik polisleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sürücü ve yolculara çikolata ikram etti.

Kars'ta, emniyet kemeri uygulaması yapan trafik polisleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sürücü ve yolculara çikolata ikram etti.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda araçlarının üzerine koydukları "Trafik Halkıyla Buluşuyor" yazılı levha ile emniyet kemeri uygulaması yaptı.



Polis ekipleri durdurdukları araçlardaki sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatıp yayalara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.



Denetimlerde sürücü ve yolculara polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çikolata ve kek veren polisler, çocuklara da meyve suyu ikramında bulundu.



Sürücülerden Yaşar Ölmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünün kutladığını söyledi.



Uygulamalarda sürücülerin bilgilendirildiğini ifade eden Ölmez, "Polis ekipleri çok güzel uygulamalar yapıyor, çalışmaları çok güzel, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor

Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü

Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu

Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar