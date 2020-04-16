Kars'ta polislerden yoğun korona virüs mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta polislerden yoğun korona virüs mesaisi - Son Dakika

Kars'ta polislerden yoğun korona virüs mesaisi

6 saat önce

Kars'ta polis ekipleri cadde ve sokaklarda korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun mesai yapıyor.

Kars'ta polislerden yoğun korona virüs mesaisi, System.String[]

Kars'ta polis ekipleri cadde ve sokaklarda korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun mesai yapıyor.


Sabah mesai saatlerinde caddelere çıkan yaya ve motorize polis ekipleri, vatandaşları sürekli uyararak evlerinde kalmalarını istiyor. Caddeler de vatandaşları sosyal mesafe konusunda da uyaran polis, 65 yaş üstü vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılıyor. Mesai mevhumu gözetmeden görev yapan polisler özellikle park ve bahçelerde, marketlerde, banka ile eczane önlerinde oluşan yoğunlukların da önüne geçiyor.


"Vatandaşlar polis ekiplerinden memnun"


Cadde ve sokaklarda görev alan polisler, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşları isteklerini geri çevirmeyen polis, bir taraftan da korona virüsle mücadele de nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor.


Polislerin uyarılarını uyduklarını ifade eden vatandaşlar, "Ben 70 yaşındayım, eşim 67 yaşında sokağa çıkma yasağımız var. Devriye gezen polislere alış veriş yapmamız gerektiğini söyledik. Beni hiçbir yere yönlendirmeden alış veriş listemi aldılar. Yarım saat içerisinde siparişlerimi alarak bana teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah polislerimizin eksiliğini vermesin" dediler.


"Bizim sağlımız için kendi sağlıklarını riske atıyorlar"


Korona virüsle mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda görev alan polislerin kendi sağlıklarını vatandaşlar için riske attıklarını belirten vatandaşlar, "Bizler evimizde otururken, polisler dışarıda görev yapıyor. Onlarında çocukları var, anne ve babaları var, eşleri var. Bizim sağlımız için onlar kendi sağlıklarını riske atıyor. Allah hepsinden razı olsun. Bizler kurallar uymalıyız. Alınan tedbirlerin hepsi bizler için, zaten başta sağlıkçılar olmak üzere herkes bizlerin sağlığı için mücadele veriyor. Vatandaşlar olarak sokağa çıkmadan evlerimizde kalarak yetkililere yardımcı olmalıyız" dediler.


Öte yandan kent genelinde görev alan polisler, sürekli vatandaşları uyarıyor. Araçlardan vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde anonslar yapan polisler, kurallara uymayan vatandaşlara da ilgili kanunlar kapsamında cezai işlem yapıyor. Polis genelde ilk olarak vatandaşları uyarırken, polisin uyarılarına uymayan vatandaşların genelde cezai işleme maruz kaldıkları görüldü. - KARS

Banka, Sabah, Polis, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:19 Kaynak: İHA

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