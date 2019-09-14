Son Dakika Haberleri: Kars'ta polisten anaokuluna ziyaret
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Kars'ta polisten anaokuluna ziyaret

1 saat önce

Kars'ta, polis, anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kars'ta polisten anaokuluna ziyaret, System.String[]

Kars'ta, polis, anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.


Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri "ÇOGEP" kapsamında yürütülen "Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek" projesi kapsamında, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının başlaması sebebiyle "Nasreddin Hoca Anaokulu" ziyaret etti.


TDP ekipleri ziyaret ettiği anaokulunda çocuklara Temel Güvenlik ve Asayiş konularında bilgilendirme yaptı. Ayrıca etkinlik sırasında TDP Oyuncak Polis Bebeği, TDP Boyama Kitabı ve Kuru Boya Kalemi hediye edilerek çocukların hoş ve mutlu bir şekilde vakit geçirmeleri sağlandı.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duymuş olduğumuz sevgi ve birlikte geçirmiş olduğumuz zamanın bizlere vermiş olduğu mutlulukla benzer etkinliklere devam edilecektir" denildi. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:57 Kaynak: İHA
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