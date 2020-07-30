Kars'ta polisten bayram uygulaması - Son Dakika

Kars'ta polis bayram öncesi uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 2 bin 723 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce Kurban Bayramı'nın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilmesinin sağlanması amacıyla il merkezi ve ilçelerde uygumla yapıldı.

Yapılan uygulamada, 2 bin 723 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 185 umuma açık yer kontrol edildi. Bin 109 araç sorgulandı. 15 araca ise toplam 5 bin 375 lira para cezası kesildi.

Kars'ta uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS