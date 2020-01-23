Kars'ta polisten gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta polisten gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika

Kars'ta polisten gerçeği aratmayan tatbikat

15 dakika önce

Kars'ta çevik kuvvet polisi toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yaptı.

Kars'ta polisten gerçeği aratmayan tatbikat, System.String[]

Kars'ta çevik kuvvet polisi toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yaptı. Soğuk havada yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.


Valilik oluruyla Kars İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Müdürlüğü ile Toplu Kuvvet ekiplerince ortaklaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesinde "Toplumsal Olaylara Müdahale" konulu senaryolu tatbikat gerçekleştirildi.


Tatbikatta ekipler, senaryo gereği sloganlarla taş atan bir grup eylemciye TOMA aracı da kullanılarak müdahale etti. Senaryo gereği eylemcilere müdahale eden polis dosta güven, düşmana adeta gözdağı verdi Polisin göstericilere müdahalesi ve gözaltına alması ise nefesleri kesti.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinde Toplu Kuvvet ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polislerin katılımıyla düzenlenen tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, tatbikat sonrası değerlendirmeler de bulundu. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:31 Kaynak: İHA
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