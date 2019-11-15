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Kars'ta polisten karbonmonoksit uyarısı

7 saat önce

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri "sessiz ölüm" olarak bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Kars'ta polisten karbonmonoksit uyarısı, System.String[]

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri "sessiz ölüm" olarak bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.


Kış mevsiminin gelmesiyle karbonmonoksit gazı zehirlenmesi olaylarının yaşanmaması için ekipler, soba yakılan alanların fazla olduğu yerlerde, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler ve eski garajlar mevkiinde "Sessiz Katil Karbonmonoksit" isimli el broşürü dağıtarak bilgilendirme çalışması yaptı. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
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