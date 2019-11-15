Kars'ta polisten karbonmonoksit uyarısı
7 saat önce
Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri "sessiz ölüm" olarak bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri "sessiz ölüm" olarak bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.
Kış mevsiminin gelmesiyle karbonmonoksit gazı zehirlenmesi olaylarının yaşanmaması için ekipler, soba yakılan alanların fazla olduğu yerlerde, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler ve eski garajlar mevkiinde "Sessiz Katil Karbonmonoksit" isimli el broşürü dağıtarak bilgilendirme çalışması yaptı. - KARS
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