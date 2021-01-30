Kars'ta polisten korona tedbirleri uygulaması - Son Dakika

Kars'ta polisten korona tedbirleri uygulaması

30.01.2021 15:18

Kars'ta polisten korona tedbirleri uygulaması Kars'ta polis Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Kars'ta polisten korona tedbirleri uygulaması

KARS - Kars'ta polis Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Polis özellikle trafiğe çıkan araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde aynı anda birçok noktada korona virüs tedbirlerine yönelik denetim ve uygulamalarını sürdürüyor. Şehrin tüm giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda önceki gün saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Kars'ta polis uygulamaları sıklaştırdı. Polis, durdurduğu araçları kontrol ederken, vatandaşları Covid-19 tedbirleri kapsamında uyarıyor.

Kentte Pazartesi saat 05.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince polis ekiplerince uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

Kars'ta polisten korona tedbirleri uygulaması
Kars'ta polisten korona tedbirleri uygulaması
Kars'ta polisten korona tedbirleri uygulaması
Kars'ta polisten korona tedbirleri uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta polisten korona tedbirleri uygulaması - Son Dakika


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