Kars'ta polisten Kovid-19 bilgilendirmesi - Son Dakika

Kars'ta polis vatandaşları Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ni önünde vatandaşlar Korona virüs ile mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirildi.

TDP ekipleri hastaneye gelen vatandaşlara el broşürü dağıttı. Korona virüs ile mücadele yapılması gerekenleri anlattı. Polis vatandaşlarla tek tek görüşerek bilgilendirme yaptı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar sürekli sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılıyor. Polis cadde ve sokaklarda da vatandaşlara uyarı yapıyor. - KARS