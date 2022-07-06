Kars'ta polisten sahte para uyarısı - Son Dakika
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Kars'ta polisten sahte para uyarısı

06.07.2022 11:47
Kars'ta polisten sahte para uyarısı

Kars'ta polis, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Hayvan Pazarı'nda kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı.

Kars'ta polis, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Hayvan Pazarı'nda kurban satıcılarını sahte para konusunda uyardı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayvan Pazarı'nda sahte paraya karşı vatandaşları uyararak, sahte ve gerçek para arasındaki püf noktaları hakkında bilgi verdi.

Sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda vatandaşları aydınlatan polis, daha sonra ise üzerlerindeki gerçek parayı gösterip sahte parayı gerçek paradan ayırt eden özellikleri anlattı.

Sahte paraya karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapan polis, filigran, emniyet şeridi, holografik şerit folyo, kabartma baskı, bütünleşik görüntü ve floresan etkili mürekkep konularında da uyarıcı bilgiler de verdi.

Polis, vatandaşların kalpazanların tuzağına düşerek kanun karşısında suçlu duruma düşmemeleri için banknotları tanımaları ve aldıkları paranın gerçek olup olmadığı hususunda tüm banknotlarda bulunan ve belirtilen özelliklere dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan vatandaşların alışveriş yaptıkları kişilerden şüphelenmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını isteyen polisler, kurbanlık hayvan satıcılarını da sahte paraya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - KARS

YORUMLAR
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Kars'ta bayram öncesi mezarlıklara bakım yapılıyor Kars'ta bayram öncesi mezarlıklara bakım yapılıyor Kars'ın Kurban Pazarında Alıcı da Satıcı da Memnun Değil Kars'ın Kurban Pazarında Alıcı da Satıcı da Memnun Değil
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta polisten sahte para uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kars'ta polisten sahte para uyarısı - Son Dakika
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