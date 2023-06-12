Şiddetten kaçan kadın, kocası tarafından ailesinin evinde öldürüldü - Son Dakika
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Şiddetten kaçan kadın, kocası tarafından ailesinin evinde öldürüldü

12.06.2023 11:25

İstanbul'da kocasından şiddet gören 4 çocuk annesi Ö.B. Kars'taki ailesinin yanına gitti. Karısının peşinden köye giden adam, hem eşini hem de kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdü. Polis her yerde, kaçan cinayet zanlısını arıyor.

4 çocuk annesi Ö.B., tartıştığı eşi M.B. tarafından dövülünce İstanbul'dan, Kars'ın Selim ilçesi Eskigazi köyünde oturan ailesinin yanına gitti.

HEM KARISINI HEM KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine M.B. de eşinin peşine düştü. Köye gelen M.B., gece saatlerinde tartıştığı eşi ile kayınbiraderi Z.Y.'yi pompalı tüfekle vurdu. Şüpheli kaçarken, 2 kardeş hayatını kaybetti.

HER YERDE ARANIYOR

Cenazeler, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Erkan Çaçen: Ya bu kendini delikanlı zanneden muptezel takımından bir türlü kurtulamadık bıktık abi ben delikanlıyım diyerek elinde silahla gezenden Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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Kars'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini öldürdü Kars'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini öldürdü

İstanbul, Otopsi, Selim, Kars, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetten kaçan kadın, kocası tarafından ailesinin evinde öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetten kaçan kadın, kocası tarafından ailesinin evinde öldürüldü - Son Dakika
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