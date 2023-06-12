4 çocuk annesi Ö.B., tartıştığı eşi M.B. tarafından dövülünce İstanbul'dan, Kars'ın Selim ilçesi Eskigazi köyünde oturan ailesinin yanına gitti.
Bunun üzerine M.B. de eşinin peşine düştü. Köye gelen M.B., gece saatlerinde tartıştığı eşi ile kayınbiraderi Z.Y.'yi pompalı tüfekle vurdu. Şüpheli kaçarken, 2 kardeş hayatını kaybetti.
Cenazeler, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Şiddetten kaçan kadın, kocası tarafından ailesinin evinde öldürüldü - Son Dakika