Son Dakika Haberleri: Kars'ta radarla hız denetimi
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Kars'ta radarla hız denetimi

32 dakika önce

Kars'ta trafik ekiplerince "Radarla Hız Denetimi" yapılıyor.

Kars'ta radarla hız denetimi, System.String[]

Kars'ta trafik ekiplerince "Radarla Hız Denetimi" yapılıyor.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski" duygusunu daha da hissettirmek amacıyla yapılan Özel Denetim 51 "Radarla Hız Denetimi" kapsamında uygulama yapıldı.


Yapılan uygulamada, hız ihlali yapan 81 araç ve sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı uygulandı.


Trafik ekiplerince kent genelinde bu tür denetlemelerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:25 Kaynak: İHA
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