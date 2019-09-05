Son Dakika Haberleri: Kars'ta radarla hız denetimi
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Kars'ta radarla hız denetimi

1 saat önce

Kars'ta trafik ekiplerince radarlı hız kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Kars'ta radarla hız denetimi, System.String[]

Kars'ta trafik ekiplerince radarlı hız kontrolleri aralıksız devam ediyor.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla radarlı hız kontrolleri yapıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından planlanan ve 81 ilde gerçekleştirilen "Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçler, Alkol Etkisinde Araç Kullanımı ve Radarla Hız Denetimleri"nde Kars'ta muhtelif noktalarında yapılan denetimlerde 794 adet araç ve sürücüsü denetlendi. 225 adet araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi. Trafik ekiplerince radarlı hız denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Araç, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:53 Kaynak: İHA
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