Kars'ta Ramazan davulcuları mesaiye başladı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ramazan ayının vazgeçilmezlerinden ramazan davulcuları mesaiye başlayarak vatandaşları ilk sahura kaldırdı.

İlçede 4 davulcu 9 mahallede ramazan boyunca vatandaşları davul ve maniler eşliğinde sahura kaldıracak. Davulcular, ilk sahur davulunu sıfırın altında 4 derece sıcaklıkta çaldı.

Sarıkamış'ta yaklaşık 30 yıldır davulculuk yapan Tuncay Polat, genç davulcuların davullarının son testlerini ve kontrollerini yaptıktan sonra mahallelere gönderdi.

Polat, AA muhabirine, yıllardan beri zurna ve davul çalarak Sarıkamış'ta hizmet verdiklerini belirterek, "Gelenek ve göreneklerimizi gençlerimize öğrettik, bundan sonra bu geleneği onlar sürdürecek. Bu akşam ilk sahur davulunu çalacaklar, millete hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Genç davulcu Ayhan Bağır da bu geleneği devam ettirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Gelenek, görenek olan ramazan davulunu çalıyoruz, millet haz alıyor ve seviniyorlar." diye konuştu.

Vatandaşlardan Enver Bağır ise ramazanda davulun vazgeçilmezler arasında yer aldığını dile getirerek, "Gençlerimiz eski gelenek göreneklerimizi icra ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bütün İslam aleminin ramazanı hayırlı olsun." ifadesini kullandı.