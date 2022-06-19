Kars'ta rengarenk açan çiçekler görenleri büyülüyor - Son Dakika
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Kars'ta rengarenk açan çiçekler görenleri büyülüyor

19.06.2022 09:29

Kars'ta rengarenk açan çiçekler görenleri büyülüyor Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta her tondan açan çiçekler adeta renk cümbüşü yaşatıyor.

Kars'ta rengarenk açan çiçekler görenleri büyülüyor

KARS - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta her tondan açan çiçekler adeta renk cümbüşü yaşatıyor.

Tarihi Kars Kalesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini alan Ani Ören Yeri, Tarihi Osmanlı Evleri ve tabyalarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kars, Haziran ayında açan çiçeklerle görenleri adeta büyülüyor.

Tarlalarda açan ve gökkuşağını anımsatan ve yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşen çiçekler Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Dört mevsim bir başka güzel"

Kars'ın dört mevsim bir başka güzel olduğunu ifade eden Adem Alp, "Kars dört mevsim bir başka güzel, gördüğünüz gibi dağ yamacında da rengarenk çiçekler açtı. Tabi ki bu renk cümbüşünü bizlerde görmek için haftalıkta olsa bir kez geliyorum" dedi. Kars'ta tarlalarda açan çiçekler güzelliğiyle dikkati çekiyor. Sarı, beyaz, kırmızı, mor çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü. Tarlaları bir çarşaf gibi örten çiçekler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kars'ta rengarenk açan çiçekler görenleri büyülüyor - Son Dakika

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