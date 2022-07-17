Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu

17.07.2022 07:05

Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu Kars'ta doğada yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu

KARS - Kars'ta doğada yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Son yılların en canlı yazının yaşandığı Kars'ta rengarenk açan çiçekler, kenti ayrı bir güzelliğe bürüdü. Adeta Karadeniz iklimin yaşandığı Kars'ta çiçeklerin gökyüzü ve baraj gölüyle bütünleşmesi görenleri adeta mest etti.

Kars-Ardahan- Göle karayolunun baraj suları altında kaldığı Boğazköy bölgesinde baraj gölünün etrafında açan çiçekler drone ile havadan görüntülendi. Renk cümbüşü yaşanan Kars'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Kaynak: İHA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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