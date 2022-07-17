Son yılların en canlı yazının yaşandığı Kars'ta rengarenk açan çiçekler, kenti ayrı bir güzelliğe bürüdü. Adeta Karadeniz iklimin yaşandığı Kars'ta çiçeklerin gökyüzü ve baraj gölüyle bütünleşmesi görenleri adeta mest etti.

Kaynak: İHA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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