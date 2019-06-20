Son Dakika Haberleri: Kars'ta Ruh Sağlığı Merkezi'nin dönem sonu sergisinin açılışı yapıldı
Son Dakika Yaşam Haber

Kars'ta Ruh Sağlığı Merkezi'nin dönem sonu sergisinin açılışı yapıldı

1 saat önce

Kars'ta Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin dönem sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Kars'ta Ruh Sağlığı Merkezi'nin dönem sonu sergisinin açılışı yapıldı, System.String[]
Kars'ta Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin dönem sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Faikbey Caddesi üzerinde GAMP Konağı Parkı'nda hazırlanan serginin açılışını Vali Türker Öksüz, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ve davetliler yaptı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi faydanıcıları tarafında el emeği göz nuru dökülerek hazırlanan bir birinden güzel eserlerin sergilendiği sergiyi gezen Vali Öksüz beraberindekilere İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, tarafından bilgi verildi.

Serginin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, "2018 yılında kurmuş olduğumuz Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde 43 hastamıza hizmet vermekteyiz. Şuanda burada açtığımız sergi, hastalarımızın kendi emekleriyle, kendi el emeği, göz nuruyla yaptıkları çalışmlar yer alıyor. Hastalarımızın toplumdan uzaklaşmaması, topluma daha çabuk uyum sağlamaları için yaptığımız çalışmalardır" dedi.

Öte yandan GAMP Konağı Parkı'nda açılan sergi akşama kadar açık kalacak. Sergiye vatandaşlar gün içerisinde gezebilir. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
Kars, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atanamayınca ipek böceği işine girdiler, aylık 20 bin lira kazanıyorlar Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 14:01:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta Ruh Sağlığı Merkezi'nin dönem sonu sergisinin açılışı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]