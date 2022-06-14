İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın yakından takip ettiği operasyonda KOM ekipleri, önceden belirlediği 2 şüpheli kişinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan arama 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet çelik yelek, 38 adet fişek, 2 adet şarjör, silah yapımında ve tamirinde kullanılan muhtelif sayıda alet, yay ve benzeri küçük parçalar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kars'ta kaçak silah operasyonu - Son Dakika

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