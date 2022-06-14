Kars'ta kaçak silah operasyonu - Son Dakika
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Kars'ta kaçak silah operasyonu

14.06.2022 09:07

Kars'ta kaçak silah operasyonu Kars'ta polis, düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve çelik yelek ele geçirirken, şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta kaçak silah operasyonu

KARS - Kars'ta polis, düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve çelik yelek ele geçirirken, şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde ruhsatsız silah kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın yakından takip ettiği operasyonda KOM ekipleri, önceden belirlediği 2 şüpheli kişinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan arama 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet çelik yelek, 38 adet fişek, 2 adet şarjör, silah yapımında ve tamirinde kullanılan muhtelif sayıda alet, yay ve benzeri küçük parçalar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeleri muhafaza altına alan polis, şüpheli 2 kişi gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında 6136 SKM suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kars'ta kaçak silah operasyonu
Kars'ta kaçak silah operasyonu
Kars'ta kaçak silah operasyonu
Kars'ta kaçak silah operasyonu
Kars'ta kaçak silah operasyonu

YORUMLAR
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Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta kaçak silah operasyonu - Son Dakika

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