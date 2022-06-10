Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 7 av tüfeği, 1 tabanca, 2 tabanca görünümlü av tüfeği ve silahlara ait 2 şarjör, 403 mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Kars'ta ruhsatsız silah operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika

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