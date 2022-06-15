Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce Harakani Devlet Hastanesi 'ne ardından da Adliye'ye sevk edilen A.G. ve K.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA

Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kars'ta ruhsatsız silah operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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