Kars'ta ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Kars Jandarma Komutanlığı, ilçeye bağlı yaylalarda ruhsatsız silah ticareti yapıldığı ihbar üzerine çalışma başlattı.
Daha önce belirlenen 6 yayla evine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Yayla evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 piyade tüfeği, 6 tabanca, 33 şarjör ve 456 mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen silahlar inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.
Gözaltına alınan 6 kişinin işlemleri sürüyor.
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