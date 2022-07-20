Kars'ta ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı

20.07.2022 18:15
Kars'ta ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Kars Jandarma Komutanlığı, ilçeye bağlı yaylalarda ruhsatsız silah ticareti yapıldığı ihbar üzerine çalışma başlattı.

Daha önce belirlenen 6 yayla evine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Yayla evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 piyade tüfeği, 6 tabanca, 33 şarjör ve 456 mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

Gözaltına alınan 6 kişinin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Arpaçay, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kars'ta ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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