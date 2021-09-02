Kars'ta rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Şehit Emin köyü bölgesindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör, su tankeri, Sarıkamış Belediyesine ait itfaiye ve orman personeli sevk edildi.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmayla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yetkililer, ormanlık alana yakın bölgede hayvan otlatan çobanları ve çiftçileri, ateş yakmamaları konusunda uyardı.