Son Dakika Haberleri: Kars'ta sabah hava sıcaklığı eksi 6'yı gördü
Son Dakika Güncel Kars'ta sabah hava sıcaklığı eksi 6'yı gördü

Kars'ta sabah hava sıcaklığı eksi 6'yı gördü

44 dakika önce

Kars'ta soğuk hava etkili olmaya başladı.

Kars'ta sabah hava sıcaklığı eksi 6'yı gördü, System.String[]

Kars'ta soğuk hava etkili olmaya başladı. Kentte hava sıcaklığı sabah saatlerinde eksi 6 derece olarak ölçüldü.

Kars'ta kış kendisini göstermeye başladı. Araçların camlarının buz tutuğu kentte, vatandaşlarda soğuktan etkilendi. Sabah erken saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, bir taraftan araçlarının camlarının buzunu temizlerken, diğer taraftan da araçlarını çalıştırarak içerisini ısıttı.

Soğuk havanın etkiliği olduğu kentin yüksek kesimlerinde sobalarda yanmaya başladı. Kars'a kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, kış hazırlıklarını başladıklarını kaydettiler.

(İHA)

Sabah, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
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